ميرنا وليد - بيروت - تزامناً مع نهاية عام 2019، ودخولنا عام 2020، وخلال لقائنا بالنجمة الجزائرية ​كنزة مرسلي​ أثناء تصويرها كليب أغنيتها الجديدة في بيروت، كان لنا حديث معها عن تقييمها للعام المنصرم، وما هي أمنيتها للعام الجديد؟

ومن ناحية أخرى، تحدثنا مع كنزة عن علاقاتها في الوسط الفني، إن كان لديها أصدقاء وتؤمن بالإجمال بالصداقات بين الفنانين؟

لمعرفة ما قالته كنزة يمكنكم متابعة الفيديو المرفق.

ويشار إلى أنه سيكون هناك لاحقاً تقرير مفصّل عن الأغنية الجديدة التي صوّرتها كنزة في لبنان، تحت إدارة المخرج اللبناني ​عادل سرحان​ نعرضه لكم قريباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ماذا قالت كنزة مرسلي عن صداقاتها في الوسط الفني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.