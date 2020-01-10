اصالة في تعليق جديد على انفصالها: “أعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ”

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 06:53 صباحاً - بعد النجاح اللافت الذي حققه كليبها الجديد، توجهت الفنانة السورية أصالة نصرى بالشكر إلى جمهورها.

واوضحت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر بأنها ليست مكسورة ولا مجروحة وأنها قوية وليست ضعيفة.

وقالت اصالة في تغريدتها: “كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم ????????????????????????شكراً لكلّ قلب احتواني ، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ ، أو منّ أجلي ،وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسوره ، ولست ضعيفة أنا قويّة ، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي ، لمّ تنطفئ في عيني الحياة ، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن.”

وكانت أصالة قد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “شامخ”والذي تم تصويره فى القاهرة وتدور أحداثه فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.