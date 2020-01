شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أفلام يجب مشاهدتها قبل سباق الأوسكار والان مع التفاصيل

8 أفلام يجب مشاهدتها قبل سباق الأوسكار

الجمعة 10 يناير 2020

تتطلب متابعة الأفلام المتنافسة في حفل جوائز الأوسكار المقبل وقتاً طويلاً، لكن غالبية الناس لا تملك الوقت الكافي لمشاهدة جميع الأفلام التي صدرت في عام 2019 مهما بلغت جودتها.



5 أسابيع تقريبا تفصل الجمهور عن حفل الأوسكار، وبينما يتجهز نجوم هوليوود للسير على السجادة الحمراء، يتسابق المهتمون بالسينما لتقديم توقعاتهم للفائزين هذا العام في فئات الحفل المختلفة.

وتقديرا لوقت وجهد القراء، يرصد موقع "واشنطن بوست" الأمريكي أهم الأفلام التي يجب مشاهدتها قبل بدء حفل الأوسكار كي يبقى المشاهد على دراية أكبر بالحدث.

Joker - الجوكر

كل عام يظهر شرير مثالي يجمع النقاد حوله تقديراً والجمهور إعجاباً، وهذا العام كان "الجوكر Joker" هو هذا الشرير، في الفيلم الذي أخرجه وشارك في تأليفه تود فيليبس، وبطولة خواكين فينيكس؛ الذي فاز عن دوره بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل درامي، وتلقى أكثر من ترشيح في حفل جوائز "بافتا".

The Irishman - الأيرلندي

يمتلك فيلم "الأيرلندي The Irishman" فرصة جيّدة لاقتناص أكثر من جائزة في حفل الأوسكار، سواء عن فئتي أفضل إخراج لمارتن سكورسيزي، أو أفضل سيناريو للكاتب ستيفن زيليان، أو حتى البطولة الرئيسية للنجمين روبرت دي نيرو وآل باتشينو.

Marriage Story - قصة زواج

حصد فيلم "قصة زواج Marriage Story" أكثر من ترشيح في المحافل السينمائية عن فئتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل آدم درايفر، وأفضل ممثلة سكارليت جوهانسون.

The Two Popes - الباباوان

فيلم "الباباوان The Two Popes" من بطولة أنتوني هوبكنز (البابا بنديكتوس السادس عشر) وجوناثان برايس (جورج ماريو بيرجوجليو)، وإنتاج شركة "نتفليكس"، التي قد تنجح في تعويض خسارتها في جولدن جلوب في الأوسكار بهذا الفيلم.

1917

تمتلك الأفلام الحربية حظوظاً قوية في موسم الجوائز السينمائية، خاصة مع فوز المخرج الإنجليزي سام ميندز بجائزة أفضل مخرج في حفل جولدن جلوب عن فيلم الدراما الحربية 1917، الذي يرتكز حول الحرب العالمية الأولى.

Once Upon a Time in Hollywood - حدث ذات مرة في هوليوود

دراما المخرج كوينتن تارنتينو من الأفلام التي لاقت إشادة على مدار العام، بفضل أبطاله الكبار براد بيت وليوناردو دي كابريو، وقصته المستمدة من أحداث واقعية عن جريمة قتل الممثلة شارون تيت على يد عصابة تشارلز مانسون.

Little Women - نساء صغيرات

جريتا جرويج قد تفعل المستحيل هذا العام بفيلمها "نساء صغيرات" المقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه، وتركت الجمهور في السينما دامع العينين متأثر القلب.

وسبق أن دخلت جرويج التاريخ عام 2017، بعد حصولها على لقب خامس امرأة تترشح لأوسكار أفضل مخرجة على الإطلاق، عن فيلم "ليدي بيرد Lady Bird".

Parasite - طفيلي

المخرج بونج جون هو أيضا قد يفعل المستحيل بترشحه للأوسكار عن الفيلم الكوري الجنوبي "طفيلي"، الذي لاقى إشادة لدى عرضه في محافل سينمائية عدة.