هايدي موسى تُغنّي لـ"عبد الوهاب" بمشاركة هشام عبّاس

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""الخليج 365"" من بيروت: أدت الفنانة هايدي موسى، أغنية "هان الود" للفنان الراحل محمد عبد الوهاب بمشاركة الفنان هشام عباس خلال إطلالتها في حلقة الخميس من برنامجه "شريط كوكتيل" عبر شاشة تلفزيون الحياة.
وكشفت "موسى" في هذا اللقاء عن آخر أعمالها، وقدمت عدداً من الأغانى أبرزها "حبيتك تنسيت النوم"، للفنانة فيروز، و"ليه خلتنى أحبك" معربة عن عشقها لـ"فايزة أحمد والعندليب الأسمر". علماً أنها بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامجي اكتشاف المواهب "ستار أكاديمى ومحبوب العرب"، وقدمت العام الماضى ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".
يشار إلى أن هذه الأغنية هي إحدى الأعمال الشهيرة للموسيقار الراحل الذي لحنها بنفسه. وهي من كلمات أحمد رامي، ولاقت تفاعلاً عبر مواقع التواصل بصوت "كرم وعباس".
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