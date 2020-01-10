شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تحيى حفلا غنائيا بـ ساقية الصاوى.. فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الشابة ياسمين على، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 7 فبراير المقبل، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن تقدم ياسمين، خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التى اشتهرت بها منها "يا بتاع الورد"، "فرصة تتغير"،"نقابل ناس"، "حب زمان"، "إتفائلوا بالخير"، وعدد من أغانٍ لأم كلثوم ونجوم الزمن الجميل وغيرها.

كانت ياسمين على قد احتفلت مع جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بحصولها على الدرع الفضي من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد تخطى عدد مشتركي قناتها الخاصة 390 ألف مشترك.

من ناحية أخرى بدأت ياسمين علي، تسجيل أولى أغنيات ألبومها الجديد الذى من المقرر أن يظهر للنور مع منتصف العام الجاري 2020، كانت أولى الأغنيات التى قامت ياسمين بتسجيلها هي أغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين.

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يذكر أن المطربة الشابة ياسمين على قد اشتهرت بغنائها أغنية "نقابل ناس"، والتى كانت جواز مرورها لقلوب الجمهور فى مصر والوطن العربى، كما قدمت مؤخرًا عددًا من الأغنيات والكليبات نذكر منها "يا بتاع الورد، فاكر زمان، تتر مسلسل أمر واقع "اتفائلوا بالخير" هو من بطولة كريم فهمى وريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة. ، حب زمان، وتتر مسلسل بيت السلايف " هو من بطولة بوسى، عبير صبرى، منة فضالى، حازم سمير، جيهان خليل، أشرف مصيلحى، طارق صبرى، أحمد صلاح حسنى، سمر جابر، رباب ممتاز، ياسمين على، شيرين أبو العز، نيفان صابر، خلود سرحان، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

يذكر أن آخر عمل فنى قدمته المطربة الشابة كانت أغنية "فرصة تتغير"، من كلمات رمزي بشارة، وألحان يوحنا فيكتور، وتوزيع روميو، وهندسة صوت بيشوي مجدي، والتى حصلت على مشاهدات كبيرة على موقع "يوتيوب"، حيث تجاوزت 3 ملايين مشاهدة.