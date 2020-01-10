فن ومشاهير

بيلا حديد عارية في احدث صورها

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 05:53 صباحاً - نشرت عارضة الازياء العالمية، من اصول فلسطينية، بيلا حديد صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام لاطلالتها في VMagazine.

وظهرت بيلا حديد في الصورة عارية تماما بينما كانت تغطي صدرها بحاكيت من الجينز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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