بيلا حديد عارية في احدث صورها

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 05:53 صباحاً - نشرت عارضة الازياء العالمية، من اصول فلسطينية، بيلا حديد صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام لاطلالتها في VMagazine.
وظهرت بيلا حديد في الصورة عارية تماما بينما كانت تغطي صدرها بحاكيت من الجينز.
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