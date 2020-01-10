الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة بقضية قتيل منزل نانسي عجرم

الجمعة 10 يناير 2020

كشف تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى، المعروف بـ"قتيل منزل نانسي عجرم"، تفاصيل جديدة حول الحادث.



وأوضح التقرير تعرض القتيل لطلقات نارية من الأمام والخلف، الأمر الذي يحمل في مضمونه وجود أكثر من شخص أطلق النار على القتيل، من الأمام ومن الخلف، وليس زوج الفنانة فقط.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن القتيل تلقى 18 رصاصة في منزل نانسي عجرم، منها طلقة واحدة في الساعد الأيمن، وطلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

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كما تضمن التقرير وجود نزيف دماغي نتيجة اصطدام الوجه بالأرض، وتلقي الطلقات من مسدس حربي، خاصة في منطقة البطن والصدر.

وفي نفس السياق، قال أشرف الموسوي، محامي أسرة القتيل محمد الموسى، أنه صدرت اليوم استنابة قضائية بحق الهاشم وقد تؤدي إلى إعادة توقيفه بعد إخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.

وذكر المحامي أنه تم استدعاء الدكتور فادي الهاشم مجددا للتحقيق، كما تم عرض الفنانة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن إصابتها، التي أكدت الفنانة أنها كانت نتيجة شظايا الرصاص وحادث إطلاق النار بين زوجها والقتيل.