شكرا لقرائتكم خبر عن "فى ناس".. أحدث أغانى أحمد سعد وطرحها بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد سعد مع الشاعر الغنائي عبد الله حسن، في أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "في ناس"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وطرح سعد مؤخرًا أغنيته الجديدة "مامى كوسا"، مع الموزع الموسيقى حسن الشافعي، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهي من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري لأول مرة، في أغنية جديدة من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضري لـ"الخليج 365".

وكان المطرب أحمد سعد قد طرح أغنية «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، خلال شهر رمضان الماضى، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

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من جانب آخر قررت محكمة جنح الدقى قبول المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات، لاتهامها فى قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، وانقضاء الدعوى ضدها بالتصالح.

وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، فى اتهامها بجنحة تحرير شيك بدون رصيد، فى الدعوى التى أقامها مطلقها الفنان أحمد سعد، وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

يذكر أن آخر أعمال عبد الله حسن أوبريت غنائي للعراق بعنوان "سلاما يا وطني العربي"، وهي من وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج وماستر محمد جودة، ومونتاج محمد عصام، ومخرج منفذ محمد حسام، وإخراج ياسر عصام، وشارك في الأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد سعد، ومجد القاسم، ومحمود الشاعري، وحسن سلمان، وطه سليمان، وبمشاركة الفنانة حنان شوقي.