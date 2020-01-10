ريهام أيمن تستمتع بالأمطار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو أظهرها في مدخل منزلها أثناء سقوط الأمطار. علقت ريهام: "عندما تعطيك الحياة يوم ممطر، ألعب في مياهها". تزوجت ريهام من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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