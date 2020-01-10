جلسة تصوير نجلاء بدر وآسر ياسين داخل مقبرة فرعونية.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي نور الشريف

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء تأديتها فريضة العمرة بالأراضي المقدسة.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها داخل سيارتها.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة شقيقتها.

خالد عليش

نشر الفنان خالد عليش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يمتطي حصان على شاطئ البحر.

آسر ياسين

نشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو داخل إحدى المقابر الفرعونية.

جوزيف عطية

نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

مها الصغير

نشرت المذيعة مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق الأبيض والأسود.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة، علقت عليها: "قوتك تكمن في الحاضر".