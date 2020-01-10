كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - المخرجة اللبنانية رندلي قديح لـ"الخليج 365 الفني": سعيدة بالتعاون الثاني مع سمية الخشاب.. وهذه تفاصيل الكليب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الفنانة سمية الخشاب، لطرح كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" والتي تعاونت من خلاله مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح.

وقالت اللبنانية رندلى قديح، في تصريح خاص "الخليج 365 الفني": إن كليب عربية أنا يعتبر التعاون الثاني بينها وبين الفنانة سمية الخشاب، حيث تعاونتا سويًا قبل ذلك من خلال كليب يامسكين.

وأضافت رندلي، أن سمية الخشاب، هي صديقة عزيزة عليها وتجمعهم علاقة صداقة منذ وقت طويل، وتم الانتهاء من تصوير الكليب.

وكشفت قديح أن الكليب سيعرض على القنوات الفضائية وسيتم طرح تيزر في البداية ومن بعدها سيبصر النور.

جدير بالذكر أن أغنية عربية أنا من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.