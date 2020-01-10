كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريدة سيف النصر تطرح سؤالا على الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت الفنانة فريدة سيف النصر، سؤلًا على الجمهور، عما إن كان يغرب في تجسيدها شخصية كوميدية جديدة بعد شخصية طاطا التي قدمتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه".

ونشرت فريدة سيف النصر، منشورًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قالت خلاله: "هل بعد شخصية طاطا الراقيه الهاديه.. تحبوا تشوفوني كوميدي لايت إيه رأيكم؟ ده غير الفتوة طبعًا ياسر جلال دراما قويه هناك فرق".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع سؤال الفنانة فريدة سيف النصر، وجاءت الردود إيجابية جدًا والتي أسعدتها.

ومن تعليقات الجمهور على فريدة سيف النصر: "طبعا انتى كوميديانة جامدة جدًا، "منساش الشقه من حق الزوجه"، "أديها كوميدى بقى"، "آه اكيد هتبقي سكر اي دور بتسيبي فيه علامة"، "نشوفك في اي دور يعجبك المهم اننا نشوفك ياقمر انتي بتوحشينا وتحلي الدور حتى لو كان صغير".