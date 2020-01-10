مادلين طبر: عدم الإنجاب أكبر غلطة بحياتي.. وأجلته لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، عن أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها، وهي تأجيلها لإنجاب الأطفال، مؤكدة أنها تزوجت بسن 18 عامًا، وقررت حينها تأجيل الإنجاب لاستكمال دراستها.

وأضافت مادلين خلال لقاء تلفزيوني أنها بسبب قرارها الخاطئ حرمت من نعمة الأمومة حتى الآن، مبينة: "كان شرطي الوحيد إني مخلفش للموافقة على الزواج وبعد الزواج حدثت مشاكل فرفضت الإنجاب خشية الانفصال والآن لا أستطيع الإنجاب.. وربنا يسامحني على دي غلطة" على حد قولها.

وأشارت خلال اللقاء إلى أن قرار منع الإنجاب قامت باتخاذه في بداية الأمر من أجل دراستها وعملها في مجال الإعلام، وليس لعدم حبها لزوجها الأول.

وأوضحت طبر أنها طالبت من زوجها قبل الزواج تأجيل الإنجاب، وبعد عامين طلب إنجاب أطفال ولكنها رفضت موضحة أنها بالفعل عاشت مع زوجها فترة طويلة بدون أولاد وبعدها انفصلا.

وكشفت الفنانة اللبنانية عن أن نجلة شقيقتها جعلتها لا تفكر في الإنجاب، مؤكدة أنها قامت بتربيتها بعد أن انفصلت شقيقتها وتركت ثلاثة أطفال.

وكشفت طبر أن لديها بعض القرارات لا تتنازل عنها ولكن في بعض المواقف تتراجع، مؤكدة أنها من برج الحوت.

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يذكر أن الفنانة قد أعربت عن سعادتها بالعودة للعمل كإعلامية، لافتةً إلى أنَّ تقديمها لبرنامجٍ جديد هذه الفترة، حمّسها لتحضير برنامج جديد سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة وسيكون مفاجأة للجمهور.

وقالت مادلين طبر، في لقاء خاص مع "فوشيا" إنَّ هذه الفترة من أفضل الفترات في حياتها كونها استعادت قوتها مجددًا كمذيعة، موضحةً أن من أهم مقومات المذيعة هي الثقافة؛ لأنها ربما تتفاجأ بموضوع ما فلابد أن يكون لديها خلفية عنه.

وفيما يتعلق بالساحة الفنية، قالت طبر، إنها انتهت من تصوير فيلم قصير بعنوان "حضن وبس" كما تستعد لتصوير مسلسل جديد مع المخرج محمد حمدي والمؤلف حسام موسى.

وبشأن الانتقادات التي توجه للفنانات بسبب إطلالاتهن على السجادة الحمراء، قالت إن الانتقادات متوقعة وأنه ليس لديها مشكلة في ذلك؛ لأنهم يصنعون حالة جيدة للجمهور كي "يتسلوا" بحسب وصفها.

وأشارت إلى أنها تعرضت لانتقادات في إحدى المناسبات بسبب فستانها، وقيل لها: "لا ترتدي العريان في سنك" واستمعت للنصائح؛ لأن الجمهور يحبني وأنا أحترمه".