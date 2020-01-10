استدعاء نانسي عجرم للتحقيق

أصدرت القاضية غادة عون قرارات جديدة في قضية حادثة منزل نانسي عجرم والمتعلقة بقتل المقتحم على يد الدكتور فادي الهاشم بعد اقتحامه فيلتهم صباح الأحد 5 يناير. وبحسب ما كشف موقع “ET بالعربي” فإن قرار القاضية عون أتى بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة , يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم , حيث قررت القاضية ما يلي:

التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم. تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعي عليه و العمال في منزل المدعى عليه. سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد. التحقيق من موضوع اصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه والاستماع الى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي.

الكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه وما اذا كان المغدور قد دخل بالفعل الى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو. استدعاء زوجة القتيل وبيان كل ما في شأنه التحقيق مجدداً.

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