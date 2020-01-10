شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى يحيى واحدة من أقوى حفلات الخليج فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما بدولة الكويت مساء أمس الخميس، واستمر الحفل على مدار أكثر من ساعتين، قدم خلالها نجم الجيل العديد من أغانيه الجديدة والقديمة، حيث بدأ تامر الحفل بأغنيته الأخيرة "حلو المكان"، والتى يتضمنها أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، والمعروض حاليا فى السينمات بمصر وباقى الدول العربية.

الحفل أقامه تامر حسنى بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وتم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

Advertisements

قدم تامر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة منها "يا أنا يامفيش"، و"عيش بشوقك"، "ناسينى ليه"، "ورا الشبابيك"و"أخيرا"، وغيرها من أغانيه التى حققت صدى واسعا ونجاحا كبيرا.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 25 مليون جنيه داخل مصر فقط، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.