جاستن بيبر يصاب بمرض خطير

كشف النجم والمرب الكندي الشهير جاستن بيبر، فى فيلمه الوثائقى الجديد عن الاعتقاد الخاطئ من محبيه ومعجبيه حول حالة الاكتئاب التى عاشها على مدار الفترة الماضية، وأنه كان مجرد اكتئاب فقط، دون أن يعرفوا الحقيقة كاملة. النجم العالمي البالغ من العمر، 25 عاما، أكد أن حالته النفسية السيئة كانت نتيجة إصابته بـ“Lyme disease”، وهو مرض معدى بكتيرى ينتشر عن طريق القراد، إضافة إلى إصابته بمرض آخر بسبب فيروس إبشتاين بار، والذى أوضح أن هذا المرض يؤثر بشكل مباشر على الجلد والمخ.

وأكد جاستن عبر صفحته علي موقع تبادل الصور إنستجرام أنه قد مر عامان تقريبا على إصابته بالمرض، وحصل بيبر على العلاج المناسب الذى سيساعد فى القضاء على هذا المرض، ويؤكد: سأعود أفضل من أى وقت مضى.

ووفقا لموقع cnn فانه يتم تشخيص 300000 أمريكى تقريبا بـ Lyme disease كل عام، و ذلك وفقا لـthe Centers for Disease Control and Prevention الذى أكد أن بدون علاج يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبى مما يؤدى إلى آلام المفاصل والتورم.

وكان جاستين بيبر قد انشغل الفترة الماضية بالتحضير لفيلم وثائقى يحمل الكثير من أسرار حياته، ومن المقرر أن يطلقه بيبر على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

والجدير بالذكر أن موقع “TMZ” الشهير كشف مؤخرا عن مفاجأة جعلت محبي جاستن بيبر يشعرون بحالة من الحماس الشديد لسماع ألبومه الجديد، والمفاجأة هى مشاركة عدد من أهم وأشهر النجوم على الساحة في الألبوم الجديد الذى من المقرر أن يطلقه بيبر فى شهر مارس المقبل 2020.

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ومن المقرر أن يكون أول النجوم المشاركين فى ألبوم جاستين بيبر الجديد هو النجم العالمى بوست مالون الذى قدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة خلال 2019 إضافة لتعاونه مع عدد من أشهر النجوم، ومنهم أوزى أوسبورن، كما يتعاون فى الألبوم الجديد مع النجم العالمى ترافيس سكوت والنجمة كاهلانى.

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