شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرنوبى وجميلة عوض يشاهدان "بنات ثانوى" مع جمهور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد نجوم "بنات ثانوى" محمد الشرنوبى، وجميلة عوض، ومحمد مهران ومى الغيطى، والمنتج أحمد السبكى، الفيلم، أمس الخميس، فى أحد سينمات مدينة نصر، وسط محبيهم وجمهورهم.

والتف رواد السينما حول نجوم الفيلم لالتقاط الصور التذكارية والسيلفى، فى واحدة من جولات فريق عمل الفيلم، داخل السينمات .

فيلم بنات ثانوي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الشباب بجانب جميلة عوض، أبرزهم محمد الشرنوبي، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

فيلم "بنات ثانوى" تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.

وقد احتفل صناع فيلم "بنات ثانوي" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى السينمات بأكتوبر مؤخراً، حيث حرص على حضور العرض كل من أبطال العمل من ضمنهم محمد الشرنوبي وجميلة عوض وهدى المفتي وهنادي مهنى وأحمد السبكي ونجله وأيمن سلامة، كما حرص عدد من نجوم الفن على الحضور، منهم منى زكى ولطيفة ونضال الشافعي وعبير منير وهاني مهني وأحمد فتحي وأحمد خالد صالح.

وقد طرح في السينمات بدءا من يوم 7 يناير بجميع دور العرض السينمائي، من إخراج محمود كامل، ونال الفيلم إشادات كبيرة منذ العرض الخاص الذى أقيم بحضور أبطاله، فضلا عن حضور بعض الممثلين لتهنئة زملائهم، بجانب المنتج أحمد السبكي.









































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