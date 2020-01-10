شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Jojo Rabbit لـ سكارليت جوهانسون يحقق 30 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الكوميديا والحرب Jojo Rabbit إلى 30 مليون و 499 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 8 نوفمبر من العام الماضى، في دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 21 مليون و 678 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 مليون و 821 ألف دولار أمريكى، الفيلم من إنتاج شركة Fox، وحقق في 349 ألف دولار في الافتتاحية.

الفيلم من إخراج وتألف تايكا وايتي، عن رواية كريستين ليون، ومن بطولة سكارليت جوهانسون، رومان جريفين ديفيس، توماسين ماكنزي، تايكا وايتي، سام روكويل، ريبل ويلسون، ألفي ألين، ستيفن ميرشانت، ارشي ييتس.

ودار فيلم Jojo Rabbit خلال الحرب العالمية الثانية، حول صبيًا ألمانيًا وحيدًا يدعى جوجو، الذي تنقلب نظرته إلى العالم رأسًا على عقب عندما يكتشف أن والدته، تختئ فتاة يهودية ، وبمساعدة صديقه الخيالي أدولف هتلر، يجب على جوجو مواجهة الموقف.

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وكان قد فاز الكوميديا والحرب Jojo Rabbit، بجائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور بـ مهرجان Torino في إيطاليا، الذى أقيم أكتوبر الماضى.

يذكر أن شركة Fox عرض لها فيلم الخيال العلمى والفضاء Ad Astra، الذى حقق إيرادات وصلت إلى 127 مليون دولار، وطرح في 18 سبتمبر الماضى.

فيلم " Ad Astra " من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .

ويدور حول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.