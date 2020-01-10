ياسمين صبري بالأزرق في أحدث جلسة تصوير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى العلامات التجارية للمكياج، ونشرت مقطع فيديو من جلسة التصوير عبر حسابها على "إنستجرام". تستعد ياسمين لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "فرصة تانية"، وهي بطولتها المطلقة الثانية. مسلسل "فرصة تانية" إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة أحمد مجدي وإدوارد وهبة عبدالغني.

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