من الأقصر.. آسر ياسين يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حث الفنان آسر ياسين، جمهوره ومتابعيه على ضرورة الاهتمام بالمعالم الأثرية المصرية، ووجه رسالة خاصة لهم خلاله تواجده بمدينة الأقصر السياحية.

وكتب "آسر"، عبر حسابه بـ"انستجرام"، قائلًا: "لو أردت فهم الحاضر، فادرس الماضي، لازم نهتم بتاريخنا وندرسه لعيالنا علشان نحافظ على هويتنا وحضارتنا، أحد أهم أسباب انحدار أي حضارة هو بعدهم عن هويتهم وأصلهم، واحنا شعب محظوظ، عدى علينا حضارات عديدة لكن فضلت الشخصية المصرية محتفظة بذاتها، زوروا كنوزنا الأثرية وحافظوا عليها، حقيقي كنز لا يقدر بثمن".

وانتهى آسر ياسين من تصوير فيلم "صاحب المقام"، من بطولة يسرا، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.