بالفيديو: زوج ممثلة عربية يحرجها على الهواء بكشف عدم إجادتها الطهو

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري وزوجها الفنان نواف العلي.

والتقط للزوجين أثناء حلولهما ضيفين على برنامج “ليالي الكويت” الذي يعرض على شاشة قناة دولة الكويت.

وفي معرض رده على أحد الأسئلة أشار العلي ممازحاً إلى أن زوجته لا تجيد الطهو لافتاً إلى أنها نادراً ما تقوم بتحضير الطعام.

وأضاف أنه لا يتردد في تحضير طعامه بنفسه وأنه لا يكلفها بأمور يمكنه القيام بها. وأثار الفيديو جدلاً كبيراً في أوساط متابعي تلك الحسابات حيث تراوحت الآراء بين مؤيد لوجهة نظر الممثل ومعارض لها.

وأعرب الكثيرون عن استغرابهم عدم إجادة الممثلة تحضير الطعام لعائلتها.

وفي فيديو آخر حقق أكثر من 294 ألف مشاهدة أشار الزوجان إلى أنهما التقيا في مسلسل “إنت عمري” وأنهما تزوجا بعد ذلك بتسعة أشهر فقط.