شاهد: أمام زوج هنادي الكندري.. البحيري: عطني واحد شريف يرضى يصور زوجته بالبيجامة في البيت

أمام زوج الفنانة هنادي الكندري قال طلال البحيري أنه يوجد أشياء الكل متفق عليها أن مثلا يطلع في التليفون يصور زوجته بالبيجامة في البيت عطني واحد شريف يرضى يصور زوجته بالبيجامة في البيت مما جعل محمد الحداد يرد عليه قائلاً: أن هذا مو بالأعراف فقط وأنه عند الكفار ما يجوز.

وأضاف طلال أن الحيوان هو الأخر يغار على زوجته فمابالك الأنسان.

وكان الفنان الكويتي محمد الحداد وزوج الفنانة هنادي الكندري قد رد على الاتهامات الموجهة لهما بعدم مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع العربي، قائلا: “يمكن في البدايات لكن إحنا حاليا صرنا قدوة لكثير من متابعينا.. وهادا شي حلو لما أكون أنا والمدام قدوة”.

يمكن في الأول كان في انتقادات مشان أنا مخرج وهي فنانة ومن نفس الوسط والعين علينا.. يعني مهما سوينا لم نسلم من الانتقادات لكن لم يكن هناك انتقادات جارحة”.