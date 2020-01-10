بالصورة- نسرين طافش بإطلالة شتوية بالفرو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت نسرين فيها بجاكيت فرو باللون البني، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وعلقت على الصورة قائلة: "قوتك تكمن في الحاضر ... قوتك تكمن هنا والآن...انت أكثر بكثير مما يظهر منك في هذا الجسد المادي".

وتشارك نسرين طافش حاليا في تصوير مسلسل"ختم النمر"، مع ​أحمد صلاح حسني​، ​ميريهان حسين​، إسلام جمال، ​حنان سليمان​، من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف محمد عبد المعطي.

الجدير ذكره، أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، حيث شاركت في بطولته الى جانب ​كريم عبد العزيز​، ​ماجد الكدواني​، ​غادة عادل​، بيومي فؤاد، من إخراج ​خالد الحلفاوي​ وتأليف أيمن وتار.



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