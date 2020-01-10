ماجد المهندس يتخطّى المليون ونصف مشاهدة بـ "ياللي احبك موت" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - استطاعت اغنية "​ياللي احبك موت​" للفنان العراقي ​ماجد المهندس​ ان تحقق نجاحا كبيرا، اذ انها تخطّت المليون ونصف مشاهدة بـ 5 ايام فقط بعد طرحها على يوتيوب، وهي من كلمات الأمير فهد بن خالد وألحان الموسيقار الدكتور طلال.

الجدير ذكره ان ماجد طرح مؤخرا أغنية "يا فوز" في ليلة رأس السنة والتي يبدو أنه أرادها أن تكون هدية فنية للجمهور بمناسبة قدوم السنة الجديدة.

ويقول مطلعها : "يا فوز بين الوقت والعمر اللي يفوت..صار الحب واللقا والشوق صدفه..

شفتك وظل قبال الوجه والصوت...وحسيت فيني لوقت ملقاك لهفه".

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