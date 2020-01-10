بالصور- إبنة مايا دياب كاي تسرق ملابسها وترتديها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو طريف لإبنتها كاي وهي ترتدي ملابسها من دون معرفتها المسبقة بأنها اختارت من ملابسها فستانا من الجلد الأسود ونسقت تحته قميصاً أبيض وانتعلت الكعب العالي الأحمر. وبدت الملابس مقاسها كبير بالنسبة لكاي.

واستعرضت كاي ملابس والدتها أمامها ودخلت في موجة من الضحك باعتبارها فاجأت والدتها بهذه الخطوة وبدورها طلبت مايا دياب من ابنتها التوقف عن الضحك لأن الأمر لا يستدعي للضحك.

الجدير ذكره أن الفنانة مايا دياب قد حذفت صورها وفيديوهاتها بالكامل عن صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مع انطلاق العام الجديد2020.

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