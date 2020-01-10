بالفيديو- راغب علامة يغازل أحلام في دبي.. "مثل العروسان"

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عددا من الفيديوهات والصور من جولة برنامج ذا فويس مع الفنان اللبناني ​راغب علامة​ والفنانة الإماراتية ​أحلام​.

وظهر في أحد الفيديوهات راغب علامة على المسرح يغازل الفنانة أحلام ويشيد بإطلالتها وجمالها على المسرح كما أمسك بيدها ورفعها الى الأعلى وأشار الى أنهما يبدوان كالعروسان لأنها ترتدي فستاناً أبيضاً وهو يرتدي بذلة سوداء.

الجدير ذكره أن المشتركين الذين وصلوا الى مرحلة النصف نهائية والمرحلة النهائية يتواجدون مع أحلام وراغب في دبي ويلتقون بالمحبين الذين توافدوا من جميع البلدان في الشرق الأوسط لمشاهدتهم.



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