كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل فرج لـ"الخليج 365 الفني" أحلم بالإخراج منذ 22 عام..وهذا ماجذبني للمشاركة في"الآنسة فرح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان لـ"الخليج 365 الفني" حوار خاص مع المخرج وائل فرج، الذي تحدث عن تجربته الإخراجية الأولي فى مسلسل"الآنسة فرح"، ماالذي جذبه للمشاركة فى هذا العمل، تعليقه على الانتقادات التي وجهت للمسلسل، تعاونه مع شقيقه الفنان تامر فرج.
وإلى نص الحوار
كيف كانت تجربتك في مسلسل "الآنسة فرح" ..وخاصة أنه أول إخراج لك؟
تم ترشيحي عن طريق المخرج أحمد الجندي، حيث كان الجندي ملتزم بأعمال أخري، فاستعان بي لأن المسلسل يحتاج إلى مجهود ووقت طويل، وحتي نستطيع أن ننتهي من التصوير فى الوقت المحدد للمسلسل، وأنا دائماً كنت أحلم بالإخراج منذ ٢٢ عاما، وكنت داخل المجال حتى أصبح مخرج، وعندما دخلت مجال المونتاج انشغلت به، ومن ٣ سنوات قررت أن اسعي للوصول إلى حلمي وهو الإخراج.
وما الذي جذبك في مسلسل 'الآنسة فرح' حتى تخوض به أول تجربة إخراجية لك؟
مسلسل "الآنسة فرح" به خمس أنواع وهم "كوميدي، رومانسي، إثارة، اجتماعي، خيالي"، وهذا الشيء جذبني جداً للمسلسل، كما أيضاً أن المسلسل ضد المغالاة فله وزنة محددة فهو لا يغالي في الكوميديا ولا الرومانسي ..الخ، فالحكاية هي التى تسوق الخمس أنواع داخل العمل.
وما تعليقك على الانتقادات التي وجهت لمسلسل "الآنسة فرح" أنه جريء؟
المسلسل معروف أنه مأخوذ من مسلسل أمريكانى، ونحن عدلنا فى نطاق معين بموافقة صاحب المسلسل الأصلي الذي تم شراء الفورمات منه، وسعينا أن نعدل فى المسلسل بشكل كبير حتى يوازن المجتمع الشرقي، ويكون غير خادش للحياء.
وما رأيك في لجوء الدراما المصرية إلى فورمات أجنبية ..وهل تري أن هذا يؤثر بالسلب على الدراما المصرية؟
أنا مع أننا نأخذ من فورمات أجنبية لأن ميزة المسلسلات الأجنبية أنها تعطي وقت طويل للكتابة بعكس فى مصر، دائرة رأس المال"الإنتاج" لا تعطي وقت طويل للكتابة، وأيضاً مهم جداً أن يكون هناك مسلسلات أصلية مصرية من نبع مصري، فلا أظن اللجوء إلى الفورمات الأجنبية يؤثر بالسلب على الدراما المصرية، فلابد من وجود النوعين لإشباع اختلاف الأذواق بين الجمهور.
وهل كانت هناك مواقف صعبة أثناء التصوير؟
نحن كنا نسارع الزمن فكنا ننام قليل ونصور كثير، حتي نستطيع الانتهاء من التصوير فى موعده ويكون بجودة عالية، اتذكر موقف صعب حدث للفنانة أسماء أبو اليزيد أثناء النزول فى الماء تعبت كثيراً، واضطرينا إلى تأجيل التصوير.
وهل من الأفضل طرح المسلسلات فى السباق الرمضاني عن الأيام العادية؟
لا أعتقد أن فكرة المسلسلات لا تحظي بمشاهدات كثيرة إلا فى السباق الرمضاني، فخلال العامين الماضيين أثبت أن العمل الجيد يسعي له الجمهور ويشاهده.
وكيف كان تعاونك مع شقيقك الفنان تامر فرج؟
كنت متخيل أن يكون هناك صعوبة فى التعامل مع تامر فرج، لأنه شقيقي وأيضاً دور تامر هو الكوميدي فى المسلسل بشكل صريح، ولكن عكس ماتوقعت كانت هناك كيميا مهنية كبيرة بيننا، وتامر فرج ممثل ملتزم جداً، والأخوة لم تكن عائق بل كسرت حواجز كثيرة فى توجيهه كممثل.