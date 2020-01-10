كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل فرج لـ"الخليج 365 الفني" أحلم بالإخراج منذ 22 عام..وهذا ماجذبني للمشاركة في"الآنسة فرح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمل كمساعد مخرج في بداية مشواره المهني، ثم احترف المونتاج، وعمل على مونتاج عدد كبير من الإعلانات والأغاني ثم اتجه إلى مونتاج الأفلام والدراما التليفزيونية، خاض أول تجربة إخراجية بمسلسل "الآنسة فرح" الذي يعرض حالياً، واستطاع أن يثبت موهبته فى الإخراج.

كان لـ"الخليج 365 الفني" حوار خاص مع المخرج وائل فرج، الذي تحدث عن تجربته الإخراجية الأولي فى مسلسل"الآنسة فرح"، ماالذي جذبه للمشاركة فى هذا العمل، تعليقه على الانتقادات التي وجهت للمسلسل، تعاونه مع شقيقه الفنان تامر فرج.

وإلى نص الحوار

كيف كانت تجربتك في مسلسل "الآنسة فرح" ..وخاصة أنه أول إخراج لك؟

تم ترشيحي عن طريق المخرج أحمد الجندي، حيث كان الجندي ملتزم بأعمال أخري، فاستعان بي لأن المسلسل يحتاج إلى مجهود ووقت طويل، وحتي نستطيع أن ننتهي من التصوير فى الوقت المحدد للمسلسل، وأنا دائماً كنت أحلم بالإخراج منذ ٢٢ عاما، وكنت داخل المجال حتى أصبح مخرج، وعندما دخلت مجال المونتاج انشغلت به، ومن ٣ سنوات قررت أن اسعي للوصول إلى حلمي وهو الإخراج.



وما الذي جذبك في مسلسل 'الآنسة فرح' حتى تخوض به أول تجربة إخراجية لك؟

مسلسل "الآنسة فرح" به خمس أنواع وهم "كوميدي، رومانسي، إثارة، اجتماعي، خيالي"، وهذا الشيء جذبني جداً للمسلسل، كما أيضاً أن المسلسل ضد المغالاة فله وزنة محددة فهو لا يغالي في الكوميديا ولا الرومانسي ..الخ، فالحكاية هي التى تسوق الخمس أنواع داخل العمل.

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