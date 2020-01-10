ممثلة بوليود عائشة عمر تعترف: كنت ضحية للتحرش

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

منذ أن اتهمت الممثلة ميشا شافي النجم على ظفر بمضايقتها جنسيًا، تشجعت الكثيرات من نجمات الصف الأول في بوليوود وباكستان، بمشاركة أسرارهن عن الاعتداءات الجنسية اللاتي تعرضن لها في فترة ما من حياتهن، بشكل علني.

مؤخرًا، كانت إحدى هؤلاء النجمات، الفنانة عائشة عمر، التي قالت إنها كانت ضحية للتحرش الجنسي في أثناء مناقشة حركة #MeToo في مقابلة مع أحسن خان.

في أثناء المقابلة مع القناة التلفزيونية Bol، سُئلت النجمة عن رأيها في حركة #MeToo ضد التحرش الجنسي. أكدت على أهمية الحديث عنها.

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وبدأت الممثلة من خلال الحديث عن مدى أهمية الحركة، وكيف أنها كانت قد إحدى الضحايا. “هذه الحركة مهمة للغاية لأنها تحتاج إلى الكثير من الناس الذين وقعوا ضحايا للانفتاح على تجاربهم. وقالت عمر “هناك الكثير من الرجال والنساء في صناعتنا الذين مروا بهذه التجربة”.

وأوضحت عمر كيف أتاح حديث واعتراف الشخصيات الشعبية التي خرجت بقصتها تشجيعًا مفرطًا، حيث أنها ستمكن الضحايا الآخرين من التقدم والكشف عن ما وقع لهم.

وقالت عمر إن الحركة ربما تم استغلالها من قبل عدد قليل من الناس، لكن نية الحركة نفسها لم تكن للاستغلال على الإطلاق”.

وتحدثت عن محنتها، قائلة إنها كانت ستتحلى بالشجاعة للتحدث عنها يومًا ما. “لأنني مررت بالتحرش في حياتي وحياتي المهنية، فأنا أفهم كيف كان يكون شعور الضحية، ليس لدي الشجاعة للحديث عنها حتى الآن، ربما سأفعل ذلك في يوم من الأيام ولكني أستطيع أن أتصل بكل شخص مر به”.