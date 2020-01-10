محمد الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاده مع خطيبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد الشرنوبي بعيد ميلاده مع خطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.

خطيبة الفنان المصري شاركت متابعيها بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة له.

راندا قالت في تهنئتها للشرنوبي: “عيد ميلاد سعيد لحبيبي”، وقد تلقى الفنان المصري الكثير من تعليقات التهنئة من الجمهور.

وكان الفنان المصري محمد الشرنوبي قد أعلن عن خطبته لراندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي بسيط، يوم الأربعاء 11 ديسمبر.

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الشرنوبي فاجأ جمهوره بنشر صور له مع عروسه، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقًا: «مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة ربنا يخليكي ليا يارب».

ومحمد الشرنوبي سبق أن ارتبط مرتين مرة من ابنة الفنانة أمل رزق، والتي انفصل عنها سريعًا، كما أعلنت المنتجة سارة الطباخ ارتباطه بها.

الشرنوبي أكد أن ارتباطه بسارة الطباخ مر عليه فترة طويلة، وأنه انفصل عنها، ودخل الفنان معها في مشاكل قضائية بسبب ارتباطه بعقد معها لم يلتزم بشروطه.

وكانت المنتجة سارة الطباخ، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة، قد أقامت مؤخرا بدعوى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بتعويضها عن فسخه التعاقد من طرف واحد، وذلك يوم الخميس 12 ديسمبر.

محامي سارة الطباخ قدم الطلب خلال الجلسة التي عقدت الخميس، لنظر دعوى المحاسبة، التي تقدم بها محمد الشرنوبي عبر محاميه، كما تقدمت بدعوى فرعية للتعويض، بهدف تأجيل نظر القضية الرئيسية، والتي يطالب فيها محمد الشرنوبي بالمحاسبة، ومن المقرر نظر دعوى التعويض في جلسة 16 يناير 2020.