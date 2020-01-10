بهاء الكافي توجه رسالة للفنان أحمد الشريف بعد سنوات من القطيعة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة التونسية بهاء الكافي رسالة لصديقها الفنان أحمد الشريف، لتكشف بذلك انتهاء الخلافات بينهما، والتي تسبب في قطيعة بينهما لعدة سنوات.

بهاء نشرت صورة تجمعها بالشريف، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “ما كنتش نتخيل اللي علاقة صداقتي بأحمد ممكن يكون عندها صدى و تأثير عند الناس بالطريقة هذي خاصة بعد كل هالسنين، هذا يدل على صدق المحبة والأخوّة اللي لامستوها فينا”.

وأضافت: “كمية الرسائل اللي جاتني تسأل فيّ سامحت أحمد؟ شفتو ش قال عليك؟ هي سبب هذا البوست: أحمد لم يضرّني بأي شكل من الأشكال لحتى اني انقم عليه، كل اللي صار انو قرر يبعد بطريقة جرحتني بوقتها، بحكم العلاقة اللي كانت تجمعنا”.

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وتابعت: “وبحكم صغر سنّي و قلّة خبرتي في الحياة، لم أكن أعلم أنّ أكبر عدو لأي علاقة هي “التوقعات” لم أكن أعلم أنّ أي علاقة ممكن أن تكون لها مدّة صلاحيّة معيّنة لعدّة أسباب، حتى إن كنت تجهلها في ذلك الوقت فستدركها حتما لاحقا”.

وأكملت: :المهم إنّو اللي خلّاني لا اتفاعل مع تصريحات أحمد عنّي في السابق، انّها كانت تصريحات تليفزيونية فرحت بسماعها أكيد ،لكن لم أجد سببا يدفعني للقيام بأي خطوة للتواصل. المهم إنّو أحمد تواصل معايا وقتلو اللي انا ما عندي شي في قلبي ضدّو و انو كل شي ماضي و أحنا كبرنا”.

واختتمت كلامها، بقولها: “وفرحت برشا برجعتو لأنّو النجومية تواتيه.. و لأنو انا بش نرتاح من رسائل الناس اللي كل شوي تسأل فيّ عليه.. ألف مبروك على الرجعة أحمد وعلى الغناية والكليب المزيانين وإن الله ربّي يوفقك في كل خطواتك”.

وكان الفنان أحمد الشريف قد اعتذر لبهاء الكافي في تصريحات سابقة عن زواجه المفاجئ وعدم دعوته لها لحضور حفل الزفاف ‏برغم صداقتهما الوطيدة، مؤكدا أنه لم يدع أحد لحضور الحفل الذي أقيم في أضيق نطاق، وهو ما أزعج بهاء منه إلى جانب ‏انقطاع أخباره عنها لسنوات.‏