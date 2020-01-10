شريف رمزي ينشر صور حديثة مع ابنته.. ويعلق: أهم علاقة في حياتي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري شريف رمزي جمهوره بمجموعة صور حديثة جمعته بابنته “ليليا”.

الفنان المصري ظهر في الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يقبل يد ابنته، دون أن يكشف عن وجهها.

شريف كشف عن قوة العلاقة التي تربطه بابنته، قائلا: “علاقتي بالبنت دي هي فعلاً أهم و أجمل علاقة في حياتي”.

يذكر أن الفنان المصري شريف رمزى قد تزوج من الفنانة المصرية ريهام أيمن عام 2015، وأنجبت منه طفلين هما: “رمزي وليليا”.‎

وعلى الرغم من حرص ريهام وشريف على إخفاء وجهي ابنيهما في كل الصور، إلا أن الإعلامية بوسي شلبي كشفت عن وجهيهما منذ فترة عن طريق الخطأ.

Advertisements

بوسي شلبي نشرت مقطع فيديو وثقت من خلاله أهم لحظات رحلتها مع عدد من الفنانين أثناء توجههم إلى مدينة الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة، وكان من بينهم الفنان شريف رمزي، الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يتجه لركوب الطائرة برفقة زوجته الفنانة ريهام أيمن وابنيهما ”رمزي وليليا”، وقد كشف الفيديو عن ملامح الطفلين لأول مرة.

وكانت الفنانة المصرية ريهام أيمن قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جمعتها بابنتها “ليليا” لأول مرة.

ريهام ظهرت في الجلسة مع ابنتها بنفس الإطلالة، حيث ارتدت كل منهما بفستان طويل باللون الأبيض مزين بنقوش باللون البني والبيبي بلو، منفوش من أسفل.

الفنانة المصرية ظهرت في الجلسة بلقطات طريفة مع ابنتها، إلا أنها حرصت على إخفاء ملامح وجه ابنتها في كل صور الجلسة.

ريهام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “الأم وابنتها أفضل صديقتان من البداية للنهاية”.