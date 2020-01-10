زينة ترفض رد الصفعة لأصالة

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية زينة، على انفصال الفنانة السورية أصالة، والمخرج طارق العريان، واللذان وقفا إلى جانب الفنان أحمد عز في قضيته ضد زينة، بعد الكشف عن توامها منه.

زينة، قالت في تصريحات صحفية، إنها لن تتدخل فى حياة أحد كما أنها لا تحب الحديث عن حياة أحد الشخصية حتى إذا كان هؤلاء أعطوا الحق لأنفسهم وتدخلوا فى حياتها وتسببوا فى أذى لها، مؤكدة أنها تتمنى الخير للجميع وربنا يسامحهم وتركيزها الوحيد هو كيفية تطوير نفسسها فى العمل ورعاية أولادها.

وكانت أصالة قد اتخذت موقفاً داعماً لأحمد عز في أزمته ضد زينة وعلقت في أكثر من مناسبة على القضية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منتقدة زينة رغم أن الأمور وقتها كانت فى ساحة القضاء، إلا أن عمل عز وقتها مع طليقها طارق العريان في فيلم “ولاد رزق” ومن بعده “الخلية” وأخيراً “ولاد رزق 2” جعلها داعمة له طوال الوقت.

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من ناحية أخرى احتفلت زينة بفيلمها الجديد “الفلوس” مع أصدقائها وعائلتها وأقاربها، الأسبوع الماضي، حيث أقامت عرض خاص صغير للفيلم في سينما أحد الفنادق المطلة على النيل بحضور والدتها وشقيقها وخالتها وعدد آخر من أقاربها، وذلك بعد طرح الفيلم في جميع دور العرض المصرية والعربية بدء من يوم 25 ديسمبر الماضي وتحقيقه نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر في مصر والدول العربية.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين، وتدور الأحداث حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وتعود زينة للعمل مع تامر حسني في السينما بعد غياب 11 عاماً كاملاً حيث كان آخر فيلم جمعهما “كابتن هيما” إخراج نصر محروس عام 2008، كما يسجل “الفلوس” التعاون الرابع بين زينة وتامر بعدما قدما سويا أيضاً “حالة حب” إخراج سعد هنداوي عام 2004 و”سيد العاطفي” إخراج علي رجب عام 2005