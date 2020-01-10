حقيقة الصورة المنتشرة لنانسي عجرم مع قتيل منزلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها الطبيب فادي الهاشم، برفقة أحد الأشخاص وقيل إنها للشاب الذي تم قتله في منزلهما بعد اقتحمه بهدف السرقة.

وتم تناول الصورة في الأخبار بأنها تدل على العلاقة الحميمة التي كانت تجمع نانسي وزوجها بالقتيل والتي جاءت مخالفة لأقوالها بأنها لا تعرفه هي أو وزوجها.

الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، أوضح حقيقة الصورة المتداولة للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم،ها عبر صفحته الشخصية بموقع “تيوتر”، وعلق عليها قائلًا: “يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود “لي”، وأنا المسئول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة، اقتضى التوضيح”.

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يذكر أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب في دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتله.

وتم توقيف فادي الهاشم، لمدة 48 ساعة لحين انتهاء التحقيقات معه، وتم الإفراج عنه بضمان محل إقامته ومنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه.

وأكدت نانسي عجرم، أنها وزوجها لا يعرفان هذا الشاب نافية الأخبار التي نشرت حول كونه يعمل بستاني لديهما، وردت على المنتقدين لما فعله زوجها مؤكدة أنه لو أي شخص مكانه كان سيقوم بنفس الأمر، كما أن زوجها لو سيقوم بنفس الأمر لو كان مقتحم غرفة أبنائه من لحمه ودمه.