راني موخرجي: هؤلاء هم أصحاب فضل عليّ

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حقق فيلم النجمة راني موخرجي الجديد، Mardaani 2 نجاحًا هائلًا في شباك التذاكر، جعل الممثلة المخضرمة في حالة من سعادة بشأن الاستجابة الحميمة التي تلقتها من الجمهور الذي تعتز به.

ورغم أن عدد لا يُحصى من مشاهير بوليوود، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون على اتصال من متابعيهم وجمهورهم، لا تستخدم ممثلة Hichki تلك الطرق لجلب متابعة المعجبين.

تقول الفنانة بحسب ما نقله موقع “تريبيون”: “أشعر بالارتياح لأننا كممثلين، نسعى جاهدين من أجل رد فعل الناس، والتمسك بهم، والحب والإيمان”.

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وأضافت “في حالتي، احتفل المعجبون بي بأعمالي، على الرغم من أنني لست على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر ضروري هذه الأيام. لذلك، إذا كان لا يزال لدي معجب بعد ذلك، فهذا يعني أنني ربما ربحته من خلال عملي”.

كما عبرت نجمة Kuch Kuch Hota Hai عن امتنانها لمعجبيها: “أشعر أنني بحالة طيبة، بسبب حماسة جمهوري تجاه عملي، فالجمهور كان دائمًا ناقدًا إيجابيًا في حياتي. حيث لا أريد أن أحبطهم”. حسبما أفادت صحيفة “هندوستان تايمز”.

علاوة على ذلك، تحدثت راني أيضًا عن وصمة العار الاجتماعية لعدم المساواة بين الجنسين التي يدور حولها فيلمها، وقالت: “كممثلين، نحن بحاجة إلى أن نكون على وعي بالمادة التي نقدمها على الشاشة”. وأكدت راني على أن تظل وفية لنفسها وتقول ما هو صحيح على الرغم من العواقب.