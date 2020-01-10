ليوناردو ديكابريو يشارك في البحث عن غريق.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ساهم النجم والممثل الأمريكي الشهير والحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو ديكابريو، في تحديد موقع وإنقاذ رجل سقط على متن سفينة سياحية في منطقة البحر الكاريبي.

وكان النجم العالمي البالغ من العمر 45 عاما، وصديقته كاميلا مارون ومجموعة من أصدقائهم يقضون عطلة في قارب بالقرب من سانت بارتس في 30 ديسمبر الماضي عندما انضموا إلى جهود البحث في حالات الطوارئ.

وكان قد أطلق علي هذ المجموعة اسم اسم kismet، لأن قارب ليو كان القارب الوحيد في المنطقة عندما عثروا على شخص وأنقذوه قبل غروب الشمس مباشرة.

وقام الرجل الذي سقط من يخت Club Med، والذي صارع المياه لمدة 11 ساعة قبل اكتشافه.

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والجدير بالذكر أنه بعد أسبوع واحد فقط من تصرفات ليو البطولية، عاد إلى العمل كالمعتاد في 2020 Golden Globes. على الرغم من خسارة فئته أمام خواكين فينيكس، حصل ليو على صيحة لا تنسى من النجم المشارك براد بيت خلال خطاب القبول الخاص به في الجولدن جلوب.

كما تبرعت منظمة ليو غير الربحية في الصيف الماضي بمبلغ 5 ملايين دولار لإطلاق جهود الإغاثة في غابات الأمازون المطيرة.

وكان النجم العالمي قد جسد دور البطولة في الواقع في حماية البيئة والمحافظة على اتزانها وعدم اختلال الاماكن البرية، حيث تبرع، مؤخرا، أيضا بمبلغ 15.6 مليون دولار من أجل حماية وانقاذ الحيوانات النادرة.

وكشف الموقع الرسمي لمؤسسة نجم الأوسكار الخيرية، بأن النجم العالمي تبرع بمبلغ 15.6 مليون دولار، من المؤسسة الخيرية التي تحمل أسمه، تحت عنوان حماية أخر الأماكن البرية في العالم وإنقاذ الحياة البرية المعرضة للانقراض.

وتأسست الجمعية الخيرية من قبل الممثل عام 1994، ونجحت في جمع مئات الملايين من الدولارات على مدار السنوات الماضية لمشاريع حماية البيئة داخل أكثر من 40 دولة، ومازال النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار يهتم بشدة بقضية تغير المناخ التي تعد الأولوية الاولي لمؤسسته الخيرية.