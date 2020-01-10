كيلي جينر تستفز جمهورها بشبشب من الفراء.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع والعارصة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر لموجة كبيرة من السخرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعد أن نشرت يوم الأحد 5 يناير، على حسابها الخاص على موقع تويتر صورة لنفسها بشبشب مسطح للعلامة الفرنسية لوي فيتون مصنوع من فرو المنك.

المليارديرة الصغيرة والبالغة من العمر 22 عاما، اقتنت الشبشب بسعر يبلغ 1,480 دولارا، وذلك بعد فترة وجيزة من نشرها “ستوري” على إنستجرام عبرت فيها عن حزنها العميق وبكائها بسبب أزمة حرائق الغابات الأسترالية.

ومن المتوقع أن تستمر الحرائق لأشهر أخرى، وحتى الآن، اجتاح أكثر من 200 حريق 10 ملايين فدان، وارتفع عدد القتلى من الحيوانات في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها إلى حوالي نصف مليار، بما في ذلك نحو 25,000 من الكوالا والعديد من الأنواع المعرضة للانقراض.

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والجدير بالذكر أنه تم تداول الصورة بشكل ساخر، وخصوصا أن ذلك جاء بعد أن أعاد نشرها أحد مدوني التجميل، متحدثا عن مدى تناقض مؤسسة إمبراطورية التجميل، حيث تم إعادة تداول منشوره لأزيد من 423 ألف مرة وحصد أكثر من 1.2 مليون إعجاب، ولاسيما بعد تبرع كيلي جينر بمبلغ مليون دولار من أجل إطفاء حرائق الغابات في استراليا.

وعلى جانب أخر، استعادت، مؤخرا، نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلي جينر، ذكريات حملها في ابنتها ستورمى، التى تتم عامها الثاني بعد أيام.

كيلي جينر، نشرت صورة خلال حملها عبر حسابها بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق قائلة :خلال الحمل فى ابنتي لا أتخيل أنها ستتم عامها الثاني قريبا.