شكرا لقرائتكم خبر عن "تورتة نمبر وان".. محمد رمضان يستعد لحفله غدا بالإمارات..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى النجم محمد رمضان، استعداداته النهائية لحفله الغنائى بدولة الإمارات العربية المتحدة، المقرر غدا الجمعة فى مركز دبى التجارى الدولى، ونشر الفنان فيديو للبروفة النهائية لحفلة الفنى فى دبى وعلق:"كازانوڤا من البروڤة النهائية لأقوى حفلة في دبي ميعادنا غداً في مركز دبي التجاري العالمي ثقة في الله نجاح".

الفنان محمد رمضان، نشر آيضا صورة لتورته على هيئة رقم "1" فى فندق الإقامة بالإضافة إلى رسالة رقيقة وعلق قائلاً:" إن شاء الله ميعادنا بكرة في مركز دبي التجاري العالمي .. أقوى حفلة في دبي ثقة في الله نجاح".





ويشار إلى أن النجم محمد رمضان، أطلق أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" يوم 1 يناير والتى حققت ما يصل إلى 12 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، الأغنية من إخراج محمد سامى، والذى طرحها تزامنا مع العام جديد، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة.





وشهدت الأيام الماضية ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية، كما شهدت الاغنية لأول مرة ترجمة باللغة الإنجليزية مصاحبة لكلمات الأغنية فى الفيديو كليب، وتقول كلمات الأغنية: "صاحبى كلمنى وقالى انزلى، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا ادانى الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغى بتعمل بم بم بم".

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أغانى محمد رمضان مكنته من إحياء عدة حفلات داخل مصر وخارجها على مدار الفترة الماضية، فبجانب حفلاته بمصر، أحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، وآخر بمدينة راكش بالمملكة المغربية الأحد الماضى.