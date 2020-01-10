شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عايدة عبد العزيز عن حالتها الصحية: "مش فى وعيها".. وأشرف زكى يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف عبد الحليم ابن الفنانة عايدة عبد العزيز، تفاصيل جديدة حول إصابة والدته بالزهايمر وقال إنه يجنب ظهور والدته إعلاميا نظرا لحالتها الصحية، مضيفا:"مش بحب أخليها تتكلم لأنها مش فى وعيها ونتابع مع طبيب يأتى لزيارتها كل شهر، كما تواظب على نظام دواء معين".

وعن سبب تدهور حالة الفنانة عايدة عبد العزيز كشف ابنها شريف فى تصريح لـ"الخليج 365" أن إصابتها بالزهايمر جاء بعد وفاة والده مباشرة، وهذا ما أخبره به الأطباء إذ قالوا له إن الصدمات تسرع من وتيرة الإصابة بالزهايمر، وكانت وفاة زوجها بداية تدهور حالتها الصحية.

وتابع أن والدته تعانى من كسر فى الحوض وأجرت عملية جراحية لذلك تعانى فى حركتها، وهذا سبب غيابها عن الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنها نالت ما تستحق من تكريمات عن مشوارها الفنى.

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من جانبه قال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الفنانة عايدة عبد العزيز تعانى من الزهايمر منذ سنوات، وأزمتها الصحية ليست بجديدة، مضيفًا أنه دائم التواصل مع أسرتها لتقديم ما يلزم لتحسين حالتها الصحية، مؤكدا أن النقابة لن تتأخر فى تقديم أى مساعدة للفنانة الكبيرة بعد ما قدمته من أعمال عديدة أثرت بها الحياة الفنية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت اليوم الخميس، أن الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز ، أصيبت بمرض الزهايمر منذ أربعة أعوام، وبعد وفاة زوجها المخرج الراحل أحمد عبد الحليم.