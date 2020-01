شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يحير جمهوره بشأن فيلم مر عليه 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم ليوناردو دي كابريو واحد من أهم النجوم في هوليود والعالم بأسره بفضل الأعمال الذي قام ببطولتها والشخصية الصعبة الذي لعبها خلال مسيرته الفنية التي تمتد لسنوات تربع فيها علي عرش النجومية كواحد من أهم النجوم.

ليوناردو الذي يعيش أفضل أيامه حالياً بفضل الجوائز الذي يترشح لها بسبب فيلمه الأخير Once Upon a Time in Hollywood، الذي لعب بطولته بجانب النجم براد بيت، سئل مؤخراً عن فيلم "انسيبشن" وتحديداً مشهد النهاية الذي لا زال يحير كثيرون من محبيه ممن تعلقوا بالفيلم ولا زالوا يسألوا سؤال واحد ممثل في عما إذا كان ليوناردو خلال مشهد النهاية من أحداث الفيلم كان يحلم فقط ولم ينجح في مهمته أم أنه عاد إلي أطفاله بالفعل وحقق حلمه.

ليوناردو دى كابريو فاجأ الجميع حيث أكد أنه لم يشغل باله يوماً بتلك الأسئلة، كما كشف أنه حينما يشارك في فيلم من إخراج كريستوفر نولان لا يفكر سوي في الشخصية الذي يلعبها فقط، دون أن يفكر في أي شيء آخر، وبالتالي فإنه لم يشغل باله إطلاقاً بما يفكر فيه الجمهور حين قال للمراسل الصحفي الذي سأله في فعاليات جوائز الجولدن جلوب: "لم أهتم بهذا ومخرج الفيلم وحده هو من وضع القالب ويعرف كل شىء".

يذكر أن فيلم "انسيبشن" طُرح قبل عشر سنوات، وبالتحديد عام 2010 حيث حقق الفيلم نجاحات كبيرة وقتها وترشح لأكثر من جائزة أوسكار آنذاك.

كما صنف علي أنه من افضل الافلام السينمائية في القرن الواحد والعشرين بفضل قصته وتناولها بشكل مُعقد وجديد حيث يلعب فيه ليوناردو شخصية تقود مجموعة من الأفراد بهدف زراعة الأفكار في العقول أثناء الحلم.