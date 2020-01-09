شاهدوا.. نادين نسيب نجيم مع ابنها جوفاني بفيديو عفوي

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 11:54 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو عفوي عبر السوشيال ميديا، تظهر فيه برفقة ابنها (جيوفاني)، داخل السيارة. ظهر ابن نادين نائماً على كتفها،

الذي تعب خلال النهار ليغفى عليها وهي تقود

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