شاهدوا.. مخرجة سورية تثير الجدل بعد نشر صورة جمعتها مع مسن وهي تضع يدها على كتفه

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 11:54 مساءً - أثارت صورة جمعت المخرجة السورية ” لورين عيسى ” مع مواطن مسن وسيدة، في جبال فيفاء بمنطقة جازان؛ حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المخرجة خلال الصورة وهي واضعة يدها فوق كتف المواطن وبجوارهما سيدة ترتدي عباءة ونقاب.

وقال مغردون أنه كان من الأفضل أن تلتقط الصورة مع المواطن دون أن تضع يدها على كتفة وأعتبر آخرون ما فلعته يؤدي إلى إحراج المواطن أمام أسرته.

وكانت المخرجة السورية قد نشرت الصورة عبر حسايها على انستقرام، وعلقت قائلة: ” هنا فيفا جار القمر سحر الطبيعة في فيفاء يأسرني أنسامها سبقت قبل الورى أثري ففي العيون سرى كالكحل يؤنسني وفي الصدور غدا كالنقش في الحجر فيفاء يا ( شامة) في خد فاتنة ونجمة في ليالي المجد والسمر “.

وأضافت: ” للرعد إن جاد فيك الغيث قهقهة عـلى جـبـالك يـا محـبوبـة البشر وللسحاب على ثغر المسا قبل سرى النسيم بها يا جارة القمر حديث أهلك مثل الشهد مطعمه وجود أهـلك مثل السيل والمطر سلي الولاء الذي مازال يذكركم أهـل المروءات والـتـاريـخ والسيـر.. احمد حلواني “.

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