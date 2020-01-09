إيهاب توفيق يُشيع جثمان والده والنجوم يساندونه.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شيّع الفنان المصري إيهاب توفيق جثمان والده من مسجد السلام بحي مدينة نصر في القاهرة بعد أن صرحت النيابة العامة في مصر بدفنه بعد خضوعه للتشريح في مشرحة زينهم بالقاهرة للوقوف على سبب الوفاة.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور مع إيهاب توفيق للنيابة والمشرحة وعدد آخر تواجد في المسجد لأداء صلاة الجنازة مساء الخميس، وبدا على إيهاب توفيق علامات التأثر خلال لحظات التشييع ودخل في نوبة بكاء.

وكان من بين النجوم الحاضرين مصطفى كامل وحميد الشاعري وهشام عباس ونهال عنبر ونادية مصطفى عضو مجلس نقابة الموسيقيين وغيرهم.

وتُوفي والد إيهاب توفيق متأثرًا بحريق كبير اندلع في منزله بحي مدينة نصر في القاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران التي وُصفت بالهائلة في محاولة لمنع امتدادها للأماكن المجاورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عشرات الجماهير أمام المنزل ووصول قوات الحماية المدنية لسرعة إطفاء الحريق مع إخراج أشخاص من المكان.

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وكان إيهاب توفيق قد أكد في تصريحات صحفية أن والده توفي مختنقًا بعدما فشلوا في إنقاذه من الحريق، مرجعًا سبب الحريق إلى ماس كهربائي في مدفأة غرفة والده نتيجة تعرضه للاختناق قبل وصول المساعدة الطبية له من قبل فرق الإسعاف.

وإيهاب توفيق هو الابن الوحيد لوالديه، إذ كان له شقيق توفي في حادث سير عندما كان في الثانية عشرة من عمره، أما والدته سوزان توفيق، فقد توفيت في 2014 بعد معاناة مع المرض.

يُذكر أن نيابة مدينة نصر أول انتدبت المعمل الجنائي لمنزل والد إيهاب توفيق وتم معاينة الحريق وتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها كما أمرت بتشريح الجثمان لتحديد مدى وجود شبهة جنائية أم لا.