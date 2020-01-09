إزالة تمثالي ميغان ماركل والأمير هاري بعد تخليهما عن العائلة المالكة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنزل متحف "مدام توسو" للشمع، والموجود في العاصمة البريطانية لندن، تمثال ميغان ماركل والأمير هاري بعد ساعات من اعلان الزوجين الملكيين أنهما اعتزما التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا.

وكان المتحف قد رفع الستار عن تمثالين من الشمع لكل من ماركل والأمير هاري قبل يومين من زواجهما.

وقال المدير العام للمتحف ستيف ديفيس "إلى جانب بقية العالم، نحن نرد الاخبار المدهشة بأن ميجان ماركل والأمير هاري سوف يتخليان عن مهمها في العائلة المالكة".

وأضاف ديفيس "من اليوم، لن تظهر شخصيات ميغان وهاري مع مجموعة العائلة المالكة في المتحف".

Advertisements

يذكر أن هاري وميجان، نشرا بيانا الأربعاء 8 يناير عبر انستغرام أعلنا فيه "نعتزم حاليا أن نوازن وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، مع استمرارنا في الوفاء بواجبنا إزاء المملكة".

وقال الزوجان إن تقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية سيمكنهما من تنشئة ابنهما، مع تقدير للتقاليد الملكية التي ولد فيها الأمير هاري".

وأضاف هاري وميغان إنهما اتخذا هذا القرار بعد شهور "من النقاشات الداخلية".

يشار إلى أن هاري وميغان تزوجا في أيار 2018، في قلعة وندسور غرب لندن.

ورُزق الزوجان المعروفان رسمياً بدوق ودوقة ساسكس بطفلهما الأول في أيار 2019، وأطلقا عليه اسم آرتشي هاريسون.