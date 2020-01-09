هل سيتزوج باريش أردوتش من حبيبته قريبا؟ الفنان يرد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يُسأل بعض الأشخاص عن أمنياتهم للعام الجيد غالباً ما تكون في مقدمة أولوياتهم، أن تكون صحتهم بخير، وهذا ما اختاره أيضاً النجم التركي باريش أردوتش الشهير بـ "عمر" من مسلسل "حب للإيجار"، عندما سُئِل عن أمنيته للعام 2020 وفيما إذا كان يتمنّى أن يجني المال أم أن يحصل على الحب الحقيقي؟

وخلال اللقاء الذي جرى مع النجم التركي أثناء تواجده في افتتاح فيلم "نحن هكذا" لصديقه الممثل أنجين أوزتورك، أجاب باريش بأنه يتمنّى التمتّع بصحة جيدة أولاً، وبعدها سيلتفت إلى باقي الأمور.

ليكمل الصحافي بعدها سؤاله عمّا إذا كان عام 2020 سيشهد زواج باريش من حبيبته الممثلة التركية جوبسا أوزاي، خصوصاً وأنهما على علاقةٍ منذ فترة طويلة، ليأتي رد النجم التركي بأنَّه سيشارك كل شيء في وقته، وأنَّ كل شيء يسير بشكلٍ جيد في علاقته.

ولم يكن ذلك السؤال الوحيد المتعلق بحبيبته جوبسا، إذ سُئل عمّا إذا كان ينوي المشاركة مجدداً في عمل يجمعه بجوبسي، بعد أن شارك الثنائي معاً في فيلم الكوميديا السينمائي "داليها"، وتصريح جوبسي أنها تعمل في مجال الكوميديا، بينما يميل باريش أكثر إلى الدراما، أجاب النجم التركي أنَّ ما يهمهم هو العمل الجيد سواء أكان كوميدياً أم درامياً، مؤكداً أنه متى وجد عملاً جيداً يستحق المشاركة به، سيفعل ذلك بالتأكيد.

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يُذكر أنَّ جوبسا أوزاي هي ممثلة تركية في الـ35 من العمر، وتكبر باريش أردوتش بثلاثة أعوام، إلا أن فارق السن هذا لم يقف يوماً عائقاً في وجه علاقتهما المستمرة منذ 5 أعوام.

وغالباً ما تتعرض جوبسا للسخرية والانتقادات، بسسب تفانيها في تقديم أعمالها، إذ لا تتوانى عن تغيير شكلها واكتساب الوزن الزائد من أجل أدوارها، حيث اكتسبت ما يقارب الـ 20 كيلوغراماً ذات مرة مما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتهكمون على شكلها ويقارنوها بوسامة النجم باريش.

وعلى الرغم من ذلك أثبت الثنائي عمق العلاقة التي تجمعهما من خلال مساندة أحدهما الآخر في العلن، حتى أنّ أردوتش صرّح مرة بالقول: "أنا أحب الهدوء، ولأن علاقتنا هادئة نحن نمضي سنوات وسنوات معاً".

كما أنّ النجم أكّد مراراً أنّه لم يشعر يوماً بالندم على علاقته بجوبسا وأنه لم يشعر بالانجذاب لأي فتاة أخرى خلال علاقتهما، واصفاً نفسه بالمحظوظ لتواجده إلى جانب إنسانةٍ مثلها تجعل من التوازن موجوداً في حياته.