أصالة تطرح كليب شامخ والأغنية تحصد 100 ألف مشاهدة فى ساعة واحدة

طرحت المطربة السورية أصالة نصرى قبل قليل، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" عبر قناتها على يوتيوب، التى تجاوزت أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال أقل من ساعة منذ نشر الأغنية، وذلك بعدما طرحت البرومو التشويقى للكليب الجديد يوم 30 ديسمبر الماضى، وقد تم تصوير الأغنية فى القاهرة وتدور أحداثها فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

تقول كلمات أغنية شامخ، "حروف الصمت مكسورة فصدرى صوت يجرحنى.. بصرخة ما وصلت سمعى.. ولا حتى درت عنى.. تكسر فى عيونى الدمع.. بعد ما جمده عزى.. وصارت عزتى لنفسى.. هى أكثر ما يكسرنى.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف فى همسى.. وأنا أدارى وأنا دارى.. كثير الصبر يقهرنى.. جروح و جارحى مسموح.. لا أشره ولا احكى.. وإلا منى سمعت الجرح.. إذا بشكى يعاتبنى.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف فى همسى.. وأنا أدارى وأنا دارى.. كثير الصبر يقهرنى.. وأنا مقدر عليه ادعى.. على غيره أنا بدعى.. وأنا حسبى على غيره.. ولو ما كان ظالمنى.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف فى همسى.. وأنا أدارى وأنا دارى.. كثير الصبر يقهرنى".

يشار إلى أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر انستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".

وعلى جانب آخر، سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، قبل أيام، عن انفصالهما بشكل رسمي، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأعلنت الفنانة أصالة، الاثنين، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وبعد ساعات من إعلان أصالة انفصالها، كتب المخرج طارق العريان عبر حسابه على إنستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، والدة أطفالى إلى الأبد".

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فيما دخلت ابنتها شام الذهبى، على خط الأزمة لتدعم والدتها ببعض الكلمات، حيث كتبت فى تعليق على تدوينه أصالة، أن الانفصال سببه الخيانة، وجاء التعليق كالتالى: "لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى".

وأكملت شام،"هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، إمرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض والألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولى إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى".

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