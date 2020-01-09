شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد شاهين من "يوم 13" بعد إصابته والاستعانة بـ شريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع فيلم "يوم 13" استبعاد الفنان محمد شاهين من العمل بعد تصوير يومين فى دوره، حيث أصيب شاهين فى ظهره أثناء تصويره أحد المشاهد ليتوقف العمل ليومين، قبل أن يكتشف المخرج وائل عبد الله أن إصابته تحتاج إلى وقت طويل حتى يتعافى منها وعدم رغبة القائمين على الفيلم فى إيقافه طوال هذه الفترة، ليتم الاعتذار له والاستعانة الفنان شريف منير لتجسيد الدور.



محمد شاهين فى أول يوم تصوير الفيلم

فيلم "يوم 13" ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتشويق، وانطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضى، داخل ديكور مكان مجهور باستديو "مكة" بمدينة 6 أكتوبر حيث تدور معظم مشاهد العمل فى هذا الديكور، وبطولة أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، احمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

يذكر أن آخر ظهور لمحمد شاهين فى السينما مشاركته كضيف شرف بفيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد والذي تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته مى سليم، سمير صبرى، فريال يوسف، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ويزو، أحمد صيام، حسن عبد الفتاح ومن تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.

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محمد شاهين

بينما شارك فى دراما رمضان الماضى كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع النجمة دنيا سمير غانم وإخراج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار وشريف نجيب وإنتاج شركة سينرجى وهشام جمال، اضافة إلى مسلسل "حدوتة مرة" مع غادة عبد الرازق ومجدى كامل وأحمد صفوت وسلمى أبو ضيف وهاجر أحمد ومحمد مهران وأحمد صيام وتأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد كامل.