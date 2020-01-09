شكرا لقرائتكم خبر عن السنة بدأتها بدرى 2020.. وفاة وانفصال وحريق بالوسط الفنى في أقل من 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السنة الجديدة عددًا من الأحداث المؤسفة، بدأت الخميس الماضى يوم 2 يناير، حيث صدم الوسط الإعلامى اللبنانى والعربى مع بداية عام 2020 خبر حزين وهو رحيل الإعلامية الكبيرة نجوى قاسم إثر أزمة قلبية داخل منزلها فى دبى، عن عمر يناهز 52 عامًا.

وكانت آخر تغريدة للإعلامية نجوى قاسم فى بداية العام 2020 أمنياتها بالخير للجميع وللبنان، حيث نشرت فيديو لاحتفالات دبى بالعام الجديد، وكتبت عليه قائلة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

سطو مسلح على منزل نانسى عجرم

ويوم الأحد 6 يناير، تعرضت النجمة اللبنانية نانسي عجرم لمحاولة سرقة منزلها، ولكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم واجه السارق وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق، وروت النجمة اللبنانية، تفاصيل محاولة السطو المسلح الذى تعرض لها منزلها، حينما كانت به مع زوجها وبناتها، حيث قالت نانسى: "أشكر الله أنه نجانا من ها المصيبة اللى وقعنا فيها .. ما أتمنى أن حدا يعيش التجربة اللى عشناها بالبيت والحمد الله كلنا بخير".



نانسى عجرم

انفصال أصالة وطارق العريان

ويوم الاثنين 6 يناير، أعلنت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسئوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

كما كتب المخرج طارق العريان عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".

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أصالة



طارق العريان

كما شهد يوم الاثنين 7 يناير، وفاة زوجه ابنة نادية لطفى دينا أباظة، وقد أعلن الحساب الرسمي للنجمة نادية لطفي على موقع فيس بوك عن وفاة زوجة ابنها، وكتب: "انتقلت الي رحمة الله تعالي السيدة دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي".

ويوم الأربعاء 8 يناير، أعلن الفنان أحمد أمين وفاة عمته جملات أمين، بعد صراع مع المرض، وصلاة الجنازة بمسجد السيدة عائشة، وكتب أحمد أمين، تغريده عبر حسابه على تويتر، قائلا:" البقاء لله.. عمتي ( جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة اكتر للدعاء والرحمة.. صلاة الجنازة بمسجد السيدة عائشة".



أحمد أمين

مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته بمدينة نصر

أما فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 9 يناير، نشب حريق داخل فيلا أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، والذى لقى مصرعه فى الحادث، نتيجة لماس كهربائى فى دفاية بالطابق الثانى للفيلا، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.