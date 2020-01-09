شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يعود للدراما فى "ونحب تانى ليه" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم شريف منير على بطولة مسلسل "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر بدء تصويره فى النصف الثانى من شهر يناير الجارى لعرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويعود شريف منير إلى الدراما فى "ونحب تانى ليه" بعد غيابه العامين الماضيين، حيث كان آخر مسلسلاته "الزيبق" الجزء الأول مع النجم كريم عبد العزيز وتأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله وتم عرضه فى شهر رمضان 2017.

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مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وفى سياق آخر يصور شريف منير مشاهده فى فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله بمشاركة أحمد داوود ودينا الشربينى ونسرين أمين وجومانا مراد وعدد من ضيوف الشرف، كما يظهر كضيف شرف فى فيلم "راس السنة" المقرر طرحه فى السينمات يوم 5 فبراير المقبل ويشارك فى بطولته إياد نصار وإنجى المقدم وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك.