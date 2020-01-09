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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تلتقى وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر
وتحدثت الوزيرة خلال اللقاء عن متابعتها للمهرجان خلال دوراته الماضية، مشيدة بالجهد المبذول من شباب الإسكندرية وبأقل الإمكانيات، ومثمنة جهود المهرجان فى دعم الحراك الثقافى والسينمائى.
وقد حرصت إدارة المهرجان على عرض آخر تفاصيل الاستعدادات للدورة السادسة والتى تقام فى الفترة من 26 حتى 31 من شهر يناير الجارى.
المهرجان توصل إلى صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول مرة هذا العام، بعد ما لمس المسئولون فيها تأثير الفعاليات في محيط المجتمع الثقافى، ودور المهرجان فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.
وستستمر عروض المهرجان، للعام الثانى على التوالي، فى سينما فريال، بمنطقة محطة الرمل، بفضل دعم الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
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