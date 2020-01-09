شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "دهب عيرة" سامح عبد العزيز يجتمع بـ يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المخرج سامح عبد العزيز جلسات عمل يومية تجمع بينه وبين النجمة يسرا ومؤلف العمل أحمد عادل، للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسلهما الجديد "دهب عيرة" المقرر أن تخوض به المنافسة فى السباق الرمضانى المقبل، ويعد اسم "دهب عيرة" اسما مؤقتا ومن المتوقع تغييره خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبدأ سامح عبد العزيز فى ترشيح أبطال العمل بعد الانتهاء من كتابة السيناريو استعدادًا لانطلاق تصويره مطلع الشهر المقبل.





وكان آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "زي الشمس" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داوود، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، عمر السعيد أما أول أعمال المخرج سامح عبد العزيز فكان فيلم "درس خصوصي" الذي عرض عام 2005 بطولة محمد عطية، هنا شيحة، حسن حسني، صلاح عبد الله، هالة فاخر، شريف سلامة، حجاج عبد العظيم.

Advertisements

يذكر أن يسرا قدمت مع المخرج هاني خليفة مسلسل "فوق مستوي الشبهات" الذي عرض خلال موسم رمضان 2016 وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، منهم شرين رضا، نجلاء بدر، وأحمد حاتم وزكي فطين عبد الوهاب، هذا إلى جانب تعاونهما معًا في مسلسل "الحساب يجمع" الذي عرض خلال سباق رمضان 2017، وشارك في بطولته محمود عبد المغني، كريم فهمي، إيمان العاصي.

وكان آخر ظهور ليسرا خلال عام 2019 كضيفة شرف في فيلم "أولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود ، كريم قاسم ومصطفى جعفر ومن إخراج طارق العريان.